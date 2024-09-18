Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 18 Eylül 2024 altın fiyatları... Yeni haftanın ilk iş gününde yatırımcılar tarafından altın fiyatlarındaki aramayı yakından takip ediyor. İşte 18 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Hüseyin Topuz

Altın, tarih boyunca hem bir yatırım aracı hem de bir güvenli liman olarak görülmüştür.

Günümüzde de ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam etmektedir.

Altının gram fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok faktörden etkilenir.

Bu nedenle, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen bireyler için güncel altın fiyatlarını takip etmek önemlidir.

Peki, 18 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.817,67 TL

Satış: 2.818,03 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.578,81 TL

Satış: 4.683,14 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 18.975,00 TL

Satış: 19.272,00 TL

Yarım altın

Alış: 9.129,00 TL

Satış: 9.366,28 TL