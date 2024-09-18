Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 18 Eylül 2024 altın fiyatları...

Altın, tarih boyunca hem bir yatırım aracı hem de bir güvenli liman olarak görülmüştür.
Günümüzde de ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam etmektedir.
Altının gram fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok faktörden etkilenir.
Bu nedenle, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen bireyler için güncel altın fiyatlarını takip etmek önemlidir.
Peki, 18 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.817,67 TL
Satış: 2.818,03 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.578,81 TL
Satış: 4.683,14 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 18.975,00 TL
Satış: 19.272,00 TL
Yarım altın
Alış: 9.129,00 TL
Satış: 9.366,28 TL