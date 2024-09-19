Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 19 Eylül 2024 altın fiyatları...

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın hem bir yatırım aracı hem de bir güvenli liman olarak görülektedir.
Yaşanan ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden
Bu nedenle, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen bireyler için güncel altın fiyatlarını takip etmek önemlidir.
Peki, 19 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.842 TL
Satış: 2.867 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.636 TL
Satış: 4.695 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 18.487 TL
Satış: 18.704 TL
Yarım altın
Alış: 9.244 TL
Satış: 9.385 TL
Canlı Altın fiyatlarını https://www.haremaltin.com/altin-fiyatlari adresinden takip edebilirsin.
Kaynak: Harem Altın