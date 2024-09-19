Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 19 Eylül 2024 altın fiyatları... Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 18 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları...

Hüseyin Topuz

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın hem bir yatırım aracı hem de bir güvenli liman olarak görülektedir.

Yaşanan ekonomik belirsizlikler ve küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatları büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Altının fiyatı, döviz kurları, merkez bankalarının politikaları, enflasyon oranları ve jeopolitik olaylar gibi pek çok etkenden

Bu nedenle, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen bireyler için güncel altın fiyatlarını takip etmek önemlidir.

Peki, 19 Eylül 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.842 TL

Satış: 2.867 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.636 TL

Satış: 4.695 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 18.487 TL

Satış: 18.704 TL

Yarım altın

Alış: 9.244 TL

Satış: 9.385 TL



Canlı Altın fiyatlarını https://www.haremaltin.com/altin-fiyatlari adresinden takip edebilirsin.



Kaynak: Harem Altın