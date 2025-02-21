Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 21 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Haftanın son gününde arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları yer alıyor.
Peki, 21 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.428 TL
Satış: 3.429 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.639 TL
Satış: 5.767 TL
Yarım altın
Alış: 11.244 TL
Satış: 11.535 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 23.436 TL
Satış: 23.790 TL