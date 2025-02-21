Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 21 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Haftanın son gününde arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları yer alıyor.

Peki, 21 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.428 TL

Satış: 3.429 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.639 TL

Satış: 5.767 TL

Yarım altın

Alış: 11.244 TL

Satış: 11.535 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 23.436 TL

Satış: 23.790 TL