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Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 21 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 21 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 09:34
Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 21 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Günlük olarak arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları bulunmaktadır.

Peki, 21 Temmuz 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.374 TL

Satış: 4.375 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.950 TL

Satış: 7.107 TL

Yarım altın

Alış: 13.857 TL

Satış: 14.215 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 28.803 TL

Satış: 29.238 TL

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