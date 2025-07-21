Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 21 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Günlük olarak arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında güncel altın fiyatları bulunmaktadır.
Peki, 21 Temmuz 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.374 TL
Satış: 4.375 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.950 TL
Satış: 7.107 TL
Yarım altın
Alış: 13.857 TL
Satış: 14.215 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.803 TL
Satış: 29.238 TL