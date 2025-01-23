Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 23 Ocak 2025 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 23 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.155 TL

Satış: 3.156 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.059 TL

Satış: 5.174 TL

Yarım altın

Alış: 10.086 TL

Satış: 10.348 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 20.946 TL

Satış: 21.262 TL