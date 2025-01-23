Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 23 Ocak 2025 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 23 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.155 TL
Satış: 3.156 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.059 TL
Satış: 5.174 TL
Yarım altın
Alış: 10.086 TL
Satış: 10.348 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.946 TL
Satış: 21.262 TL