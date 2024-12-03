Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 3 Aralık 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.

En popüler yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.

Peki, 3 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.956 TL

Satış: 2.957 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.801 TL

Satış: 4.912 TL

Yarım altın

Alış: 9.573 TL

Satış: 9.824 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 19.898 TL

Satış: 20.199 TL