Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 3 Aralık 2024 altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşımaktadır.
En popüler yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar yapıyor.
Peki, 3 Aralık 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.956 TL
Satış: 2.957 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.801 TL
Satış: 4.912 TL
Yarım altın
Alış: 9.573 TL
Satış: 9.824 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 19.898 TL
Satış: 20.199 TL