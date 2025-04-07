Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.
7 Nisan 2025 Pazartesi günü gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle dalgalanan altın fiyatları, günün ilk saatlerinden itibaren merakla araştırılıyor.
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.692 TL
Satış: 3.693 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.129 TL
Satış: 6.269 TL
Yarım altın
Alış: 12.220 TL
Satış: 12.539 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 25.408 TL
Satış: 25.792 TL