Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları: 7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

7 Nisan 2025 Pazartesi günü gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle dalgalanan altın fiyatları, günün ilk saatlerinden itibaren merakla araştırılıyor.

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.692 TL

Satış: 3.693 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.129 TL

Satış: 6.269 TL

Yarım altın

Alış: 12.220 TL

Satış: 12.539 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 25.408 TL

Satış: 25.792 TL