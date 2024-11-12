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Gram düşmeye devam ediyor! 12 Kasım 2024 gram, çeyrek ve tam altın fiyatları

Gram düşmeye devam ediyor! 12 Kasım 2024 gram, çeyrek ve tam altın fiyatları Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 12 Kasım 2024 güncel altın kuru fiyatları...