Gram düşmeye devam ediyor! 12 Kasım 2024 gram, çeyrek ve tam altın fiyatları
Hüseyin Topuz

Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşıyor.

Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.

Peki, 12 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 2.879 TL

Satış: 2.880 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.848 TL

Satış: 4.958 TL

Yarım altın

Alış: 9.666 TL

Satış: 9.917 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 20.112 TL

Satış: 20.416 TL

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Hüseyin Topuz
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