Gram düşmeye devam ediyor! 12 Kasım 2024 gram, çeyrek ve tam altın fiyatları

Hüseyin Topuz
Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler ve yeni gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.
Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için büyük önem taşıyor.
Elinde altın bulunduran vatandaşlar günlük olarak altın fiyatları hakkında aramalar gerçekleştiriyor.
Peki, 12 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 2.879 TL
Satış: 2.880 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.848 TL
Satış: 4.958 TL
Yarım altın
Alış: 9.666 TL
Satış: 9.917 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 20.112 TL
Satış: 20.416 TL