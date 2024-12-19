Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Hüseyin Topuz

ABD Hükümeti tarafından verilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi oturma izninizin olduğunu gösteren Green Card başvuruları Kasım ayında alındı.

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Green Card başvurularını gerçekleştirenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Green Card 2025 başvuru sonuçlarında son durum...

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanmıştı.

2025 Green Card başvuru değerlendirmelerinin Mayıs ayının başlarında açıklanması bekleniyor.

Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Green Card başvuru sonuçları "https://www.dvlottery.state.gov/" adresinden öğrenilebilecek.