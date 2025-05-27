Grev kararı! Bugün (27 Mayıs 2025) İstanbul’da metrolar çalışıyor mu, kapalı mı?

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Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı 24 Nisan'da duyurulmuştu.

Grev kararının 27 Mayıs itibarıyla uygulanacağı açıklanmış, bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

27 Mayıs Salı sabahı metro kullanacak binlerce vatandaş, son durumu merak etti.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, detaylar netleşti.

Peki; bugün metrolar açık mı, kapalı mı? İşte son durum...

27 MAYIS İSTANBUL'DA METRO GREVİ

Yapılan son müzakerelerde uzlaşı sağlandı ve sendika grev kararını geri çekti.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, hem çalışanların haklarını hem de İstanbulluların ulaşım hakkını korumayı öncelik edindikleri ifade edilerek, metro seferlerinin sorunsuz şekilde devam edeceği bildirildi.

27 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul’daki metro hatlarında herhangi bir sefer iptali ya da duraksama yaşanmayacak.