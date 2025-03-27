Gri boşanma nedir, nasıl olur? Türkiye'de rekor kırıyor

Yağmur Uçar

Türkiye'de son yıllarda 50 yaş ve üzeri yetişkinlerin boşanma sayısındaki artışla dikkati çekti.

2001'de 50 yaş üstü boşanan kadın ve erkeklerin toplam sayısı 16 bin 55 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 50-54 yaş grubunda boşanan 16 bin 387 erkek sayısı, 2001'de boşanan erkek ve kadın sayısının toplamından fazla oldu.

Türkiye'de geçen yıl 50 yaş ve üzeri 55 bin 595 kadın ve erkek boşandı.

Peki; gri boşanma nedir, nasıl olur? İşte gri boşanmanın anlamı...

GRİ BOŞANMA NEDİR

Boşanmak, her yaştaki evli bireylerin başına gelebilecek bir durumdur.

Ancak, uzun yılları devirmiş çiftlerin boşanması, "gri" olarak tanımlanmaktadır.

Gri boşanma, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'lerin başlarında kullanılmaya başladı.

Bu boşanma türü, uzun süreli evliliklerde yaşlı ("gri saçlı") çiftler için artan boşanma oranının demografik eğilimidir; bu terim genellikle 50 yaş üstü kişiler için kullanılır.