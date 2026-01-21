GS - Atletico Madrid maçında Osimhen oynayacak mı? İlk 11'de mi? 21 Ocak 2026 Osimhen kararı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı kritik mücadele öncesi gözler Victor Osimhen’den gelecek haberlere çevrildi.

Afrika Uluslar Kupası'ndan yeni dönen ve dönüş sürecinde hafif bir sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldızın durumu, teknik heyet ve taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi Osimhen’in sahada olup olmayacağı netlik kazandı.

Yıldız golcünün Atletico Madrid karşısında forma giyip giymeyeceği ve ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

Peki, Osimhen bu akşam forma giyecek mi? İlk 11'de mi? İşte son durumu...

Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.

OSIMHEN OYNAYACAK MI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak.

Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti. 27 yaşındaki santrfor, bu süreçte Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı.

Osimhen, ülkesi Nijerya'nın organizasyonu üçüncü tamamlamasıyla sarı-kırmızılı takıma döndü.