Güncel TYT Konuları ve Soru Dağılımı 2026 | TYT'de kesin çıkan konular ve soru türleri...

- 2026 yılında TYT'ye girecek adaylar için güncel ders konuları ve soru dağılımı paylaşılmıştır.
- Türkçe, Matematik, Geometri, Fizik, Biyoloji, Kimya, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Felsefe gibi derslerdeki soruların sayıları ve konu başlıkları detaylandırılmıştır.
- Adayların sınav hazırlıklarını bilinçli bir şekilde yapabilmesi için, hangi derslerden kaç soru çıkacağına dair bilgiler verilmiştir.
2026 yılında Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek öğrenciler, sınav hazırlık sürecinde hangi konuların öncelikli olduğunu ve bu konulardan kaç soru geldiğini merak ediyor.
TYT'de her yıl büyük ölçüde benzer konu başlıkları ve soru türleri öne çıkarken, bazı konular neredeyse istisnasız şekilde sınavda yer alıyor.
Öğrencilerin çalışma planlarını daha bilinçli oluşturabilmesi için hazırlanan bu haberde, 2026 TYT güncel konuları ve ders bazında soru dağılımını derledik.
İşte, güncel TYT konuları ve derslere göre soru dağılımı 2026...
TYT TÜRKÇE KONU VE SORU DAĞILIMI 2026
2026 TYT Sınavı Konularında Türkçe alanında toplam 40 tane soru çıkmaktadır.
Sözcükte Anlam
Söz Yorumu
Deyim ve Atasözü
Cümlede Anlam
Paragraf
Paragrafta Anlatım Teknikleri
Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
Paragrafta Yapı
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Yapı/Ekler
Sözcük Türleri
İsimler
Zamirler
Sıfatlar
Zarflar
Edat – Bağlaç – Ünlem
Fiiller
Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı)
Ek Fiil
Fiilimsi
Fiilde Çatı
Sözcük Grupları
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu
TYT MATEMATİK KONU VE SORU DAĞILIMI 2026
2026 TYT Sınavı Konularında Matematik alanında toplam 28 adet soru çıkacaktır.
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
Hareket Hız Problemleri
İşçi Emek Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar Zarar Problemleri
Karışım Problemleri
Grafik Problemleri
Rutin Olmayan Problemleri
Kümeler – Kartezyen Çarpım
Mantık
Fonskiyonlar
Polinomlar
2.Dereceden Denklemler
Permütasyon ve Kombinasyon
Olasılık
Veri – İstatistik
TYT GEOMETRİ KONU VE SORU DAĞILIMI 2026
2026 TYT Sınavı Konularında Geometri alanında toplam 10 tane soru çıkmaktadır.
Temel Kavramlar
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Özel Üçgenler
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Açıortay
Kenarortay
Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Açı Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Özel Dörtgenler
Dörtgenler
Deltoid
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen
Kare
Yamuk
Çember ve Daire
Çemberde Açı
Çemberde Uzun
Dairede Çevre ve Alan
Analitik Geometri
Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Dönüşüm Geometrisi
Analitik Geometri
Katı Cisimler
Prizmalar
Küp
Silindir
Piramit
Koni
Küre
Çemberin Analitiği
TYT FİZİK KONU VE SORU DAĞILIMI 2026
2026 TYT Sınavı Konularında Fizik alanında toplam 7 tane soru çıkmaktadır.
Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Basınç
Isı, Sıcaklık ve Genleşme
Hareket ve Kuvvet
Dinamik
İş, Güç ve Enerji
Elektrik
Manyetizma
Dalgalar
Optik
TYT BİYOLOJİ KONU VE SORU DAĞILIMI 2026
2026 TYT Sınavı Konularında Biyoloji alanında toplam 6 tane soru çıkmaktadır.
Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Temel Bileşenleri
Hücre ve Organelleri
Hücre Zarından Madde Geçişi
Canlıların Sınıflandırılması
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Mayoz ve Eşeyli Üreme
Kalıtım
Ekosistem Ekolojisi
Güncel Çevre Sorunları
TYT KİMYA KONU VE SORU DAĞILIMI 2026
2026 TYT Sınavı Konularında Kimya alanında toplam 6 tane soru çıkmaktadır.
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Maddenin Halleri
Doğa ve Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyasal Hesaplamalar
Karışımlar
Asit, Baz ve Tuz
Kimya Her Yerde
TYT TARİH KONU VE SORU DAĞILIMI 2026
2026 TYT Sınavı Konularında Tarih alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
Tarih ve Zaman
İnsanlığın İlk Dönemleri
Orta Çağ’da Dünya
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
İslam Medeniyetinin Doğuşu
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Dünya Gücü Osmanlı
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Sermaye ve Emek
XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Milli Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
TYT COĞRAFYA KONU VE SORU DAĞILIMI 2026
2026 TYT Sınavı Konularında Coğrafya alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
Atmosfer ve Sıcaklık
İklimler
Basınç ve Rüzgarlar
Nem, Yağış ve Buharlaşma
İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
Su – Toprak ve Bitkiler
Nüfus
Göç
Yerleşme
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Ekonomik Faaliyetler
Bölgeler
Uluslararası Ulaşım Hatları
Çevre ve Toplum
Doğal Afetler
TYT FELSEFE KONU VE SORU DAĞILIMI 2026
2026 TYT Sınavı Konularında Din Kültürü ve Ahlak Bigisi alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
Felsefe’nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
İlk Çağ Felsefesi
2. Yüzyıl ve 15. Yüzyıl Felsefeleri
15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefeleri
18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Felsefeleri
20. Yüzyıl Felsefesi
TYT DİN KÜLTÜRÜ KONU VE SORU DAĞILIMI 2026
2026 TYT Sınavı Konularında Felsefe alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.
Bilgi ve İnanç
İslam ve İbadet
Ahlak ve Değerler
Allah İnsan İlişkisi
Hz. Muhammed (S.A.V.)
Vahiy ve Akıl
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Din, Kültür ve Medeniyet
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler