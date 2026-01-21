Güncel TYT Konuları ve Soru Dağılımı 2026 | TYT'de kesin çıkan konular ve soru türleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılında Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek öğrenciler, sınav hazırlık sürecinde hangi konuların öncelikli olduğunu ve bu konulardan kaç soru geldiğini merak ediyor.

TYT'de her yıl büyük ölçüde benzer konu başlıkları ve soru türleri öne çıkarken, bazı konular neredeyse istisnasız şekilde sınavda yer alıyor.

Öğrencilerin çalışma planlarını daha bilinçli oluşturabilmesi için hazırlanan bu haberde, 2026 TYT güncel konuları ve ders bazında soru dağılımını derledik.

İşte, güncel TYT konuları ve derslere göre soru dağılımı 2026...

TYT TÜRKÇE KONU VE SORU DAĞILIMI 2026

2026 TYT Sınavı Konularında Türkçe alanında toplam 40 tane soru çıkmaktadır.

Sözcükte Anlam

Söz Yorumu

Deyim ve Atasözü

Cümlede Anlam

Paragraf

Paragrafta Anlatım Teknikleri

Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

Paragrafta Yapı

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcükte Yapı/Ekler

Sözcük Türleri

İsimler

Zamirler

Sıfatlar

Zarflar

Edat – Bağlaç – Ünlem

Fiiller

Fiilde Anlam (Kip-Kişi-Yapı)

Ek Fiil

Fiilimsi

Fiilde Çatı

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

TYT MATEMATİK KONU VE SORU DAĞILIMI 2026

2026 TYT Sınavı Konularında Matematik alanında toplam 28 adet soru çıkacaktır.

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

EBOB – EKOK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

Hareket Hız Problemleri

İşçi Emek Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar Zarar Problemleri

Karışım Problemleri

Grafik Problemleri

Rutin Olmayan Problemleri

Kümeler – Kartezyen Çarpım

Mantık

Fonskiyonlar

Polinomlar

2.Dereceden Denklemler

Permütasyon ve Kombinasyon

Olasılık

Veri – İstatistik

TYT GEOMETRİ KONU VE SORU DAĞILIMI 2026

2026 TYT Sınavı Konularında Geometri alanında toplam 10 tane soru çıkmaktadır.

Temel Kavramlar

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Özel Üçgenler

Dik Üçgen

İkizkenar Üçgen

Eşkenar Üçgen

Açıortay

Kenarortay

Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Alan

Üçgende Benzerlik

Açı Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Özel Dörtgenler

Dörtgenler

Deltoid

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen

Dikdörtgen

Kare

Yamuk

Çember ve Daire

Çemberde Açı

Çemberde Uzun

Dairede Çevre ve Alan

Analitik Geometri

Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Dönüşüm Geometrisi

Analitik Geometri

Katı Cisimler

Prizmalar

Küp

Silindir

Piramit

Koni

Küre

Çemberin Analitiği

TYT FİZİK KONU VE SORU DAĞILIMI 2026

2026 TYT Sınavı Konularında Fizik alanında toplam 7 tane soru çıkmaktadır.

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Basınç

Isı, Sıcaklık ve Genleşme

Hareket ve Kuvvet

Dinamik

İş, Güç ve Enerji

Elektrik

Manyetizma

Dalgalar

Optik

TYT BİYOLOJİ KONU VE SORU DAĞILIMI 2026

2026 TYT Sınavı Konularında Biyoloji alanında toplam 6 tane soru çıkmaktadır.

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Temel Bileşenleri

Hücre ve Organelleri

Hücre Zarından Madde Geçişi

Canlıların Sınıflandırılması

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Mayoz ve Eşeyli Üreme

Kalıtım

Ekosistem Ekolojisi

Güncel Çevre Sorunları

TYT KİMYA KONU VE SORU DAĞILIMI 2026

2026 TYT Sınavı Konularında Kimya alanında toplam 6 tane soru çıkmaktadır.

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Maddenin Halleri

Doğa ve Kimya

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyasal Hesaplamalar

Karışımlar

Asit, Baz ve Tuz

Kimya Her Yerde

TYT TARİH KONU VE SORU DAĞILIMI 2026

2026 TYT Sınavı Konularında Tarih alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.

Tarih ve Zaman

İnsanlığın İlk Dönemleri

Orta Çağ’da Dünya

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

İslam Medeniyetinin Doğuşu

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

Dünya Gücü Osmanlı

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

Sermaye ve Emek

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Milli Mücadele

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

TYT COĞRAFYA KONU VE SORU DAĞILIMI 2026

2026 TYT Sınavı Konularında Coğrafya alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.

Doğa ve İnsan

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

Atmosfer ve Sıcaklık

İklimler

Basınç ve Rüzgarlar

Nem, Yağış ve Buharlaşma

İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler

Su – Toprak ve Bitkiler

Nüfus

Göç

Yerleşme

Türkiye’nin Yer Şekilleri

Ekonomik Faaliyetler

Bölgeler

Uluslararası Ulaşım Hatları

Çevre ve Toplum

Doğal Afetler

TYT FELSEFE KONU VE SORU DAĞILIMI 2026

2026 TYT Sınavı Konularında Din Kültürü ve Ahlak Bigisi alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.

Felsefe’nin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

İlk Çağ Felsefesi

2. Yüzyıl ve 15. Yüzyıl Felsefeleri

15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefeleri

18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Felsefeleri

20. Yüzyıl Felsefesi

TYT DİN KÜLTÜRÜ KONU VE SORU DAĞILIMI 2026

2026 TYT Sınavı Konularında Felsefe alanında toplam 5 tane soru çıkmaktadır.

Bilgi ve İnanç

İslam ve İbadet

Ahlak ve Değerler

Allah İnsan İlişkisi

Hz. Muhammed (S.A.V.)

Vahiy ve Akıl

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Din, Kültür ve Medeniyet

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler