GSS prim ücretleri: 2025 GSS ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?

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Asgari ücrete yapılan zammın ardından milyonlarca vatandaşı yakından etkileyen ödeme kalemlerinde de artış yaşandı.

7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammı beraberinde GSS ve isteğe bağlı sigorta primlerinde de değişlik yaşanmasına neden oldu.

Birçok kalemde yaşanan artışla birlikte, Genel Sağlık Sigortası ve isteğe bağlı sigorta prim ücretlerinin ne kadar olduğu merak edildi. Peki, 2025 GSS ve isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?

2025 GSS PRİM ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Buna bağlı olarak günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL'ye yükseldi.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete gelen zammın ardından isteğe bağlı en düşük sigorta primi 8 bin 321,04 TL oldu. İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi de 62 bin 407.87 TL olarak gelecek yıl uygulanacak.