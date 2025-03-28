Gübre kadar etkili oluyor! Orkide dibine bir miktar dökmek yetiyor, dallar yıl boyunca çiçekli kalıyor

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Evleri güzelleştiren çiçekler bakımlarıyla da bir o kadar zahmetli olabiliyor. Özellikle yıl boyunca sağlıklı tutmak bir hayli zorlayıcı olabiliyor.

Ancak tam da bu noktada dışarıdan aldığınız gübreyi de vitamini de unutturacak bu yöntem çiçeklerinizin yıl boyunca sağlıklı kalmasını ve dallarının çiçekle dolmasını sağlıyor.

Özellikle en nazlı türler arasında yer alan orkideyi bile coşturan bu malzeme hemen her evin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Sizde saksının dibine bir miktar dökün o etkilerin hepsini garantileyin.

ÇİÇEKLERİ COŞTURUYOR

Sağlık açısından pek çok faydası bulunan ve 7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilen süt meğer çiçek bakımında da oldukça etkili oluyormuş.

Özellikle de orkideler için mükemmel bir besin kaynağı olan süt ile hazırlana bu gübre dalların çiçekle dolmasını sağlıyor.

Gübreyi hazırlamak için ise tek ihtiyacınız ise süt ve karbonat. Bu muhteşem gübreyi hazırlamak için yapmanız gereken yarım litre suyun için 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı süt eklemek.

Malzemeleri karıştırın ve orkidenizi bu karışımla sulayın. Saksıyı 15 dakika beklettikten sonra fazla suyu süzerek çiçeği yerine koyun. Bu işlemi 2 haftada bir tekrar etmeniz yeterli oluyor.