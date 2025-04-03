Gümrük vergisi nedir? Trump neden gümrük vergisi uyguluyor?

Hüseyin Topuz

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri, dünya ticaretinde büyük yankı uyandırmış ve ekonomik dengeleri etkilemiştir.

Gümrük vergileri, ülkelerin ekonomik politikalarının önemli bir parçası olup, ithal edilen mallardan alınan vergiler olarak tanımlanır.

Bu vergiler, yerli üreticileri koruma, ticaret dengesini sağlama ve devlet gelirlerini artırma gibi çeşitli amaçlarla uygulanmaktadır.

Özellikle küreselleşen dünyada ticaret savaşları ve ekonomik rekabetin artması, gümrük vergilerini daha da önemli bir hale getirmiştir.

Peki, gümrük vergisi nedir ve Trump neden gümrük vergisi uyguluyor? İşte merak edilenler...

Gümrük vergisi nedir?

Gümrük vergisi, bir ülkeye ithal edilen mal ve hizmetlerden alınan vergidir. Devletler, yerli üreticileri korumak, dış ticaret dengesini düzenlemek veya ek gelir elde etmek amacıyla bu vergiyi uygular.

Trump neden gümrük vergisi uyguluyor?

ABD Başkanı Donald Trump, özellikle Çin ve diğer ticaret ortaklarına karşı gümrük vergilerini artırarak "Önce Amerika" (America First) politikasını hayata geçirmeyi amaçladı. Bu kararın arkasındaki temel nedenler şunlardır:

Yerel Sanayiyi Koruma

ABD'deki üreticileri daha rekabetçi hale getirmek ve yerli üretimi teşvik etmek.

Ticaret Açığını Azaltma

ABD'nin bazı ülkelerle, özellikle Çin ile olan ticaret açığını düşürmek.

Adil Ticaret Sağlama

Trump yönetimi, Çin gibi ülkelerin adil olmayan ticaret uygulamalarına başvurduğunu savunarak, bu vergilerin ABD'nin çıkarlarını koruyacağını belirtti.

Müzakere Gücü Kazanma

Yüksek gümrük vergileriyle ticaret anlaşmalarında avantaj sağlamak.

Ancak, bu vergiler hem ABD içinde hem de küresel ekonomide fiyat artışlarına ve ticari gerilimlere yol açmaktadır.