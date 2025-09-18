Gümüş fiyatı ne kadar oldu? 18 Eylül 2025 gümüş gram fiyatı..

Son dönemin popüler yatırım aracı haline gelen gümüşün fiyatı sık sık arama motorlarında araştırılıyor.

Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını takip ediyor.

Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte, 18 Eylül 2025 Perşembe günü güncel gümüş fiyatı...

Gümüş bugün ne kadar?

18 Eylül 2025 Perşembe günü itibariyle gümüşün gramı 55,50 TL'den işlem görüyor.

Gram Gümüş, 16.09.2025 tarihinde 57,06 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Gram Gümüş, 20.08.2025 tarihinde 48,66 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.