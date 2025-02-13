Gümüş gram fiyatı ne kadar? 13 Şubat 2025 güncel gümüş fiyatı..

Hüseyin Topuz

Gümüş fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gümüş yatırımcıları internette sık sık gümüş fiyatı hakkında araştırmalar yapıyor.

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri olan gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını öğrenmek için arama motorlarında arama yapıyor.

Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 13 Şubat 2025 Perşembe günü güncel gümüş fiyatı..

Gümüş bugün ne kadar?

13 Şubat 2025 Perşembe günü itibariyle gümüşün gramı 37,50 TL'den işlem görüyor.