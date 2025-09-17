Gümüş gram fiyatı ne kadar? 17 Eylül 2025 güncel gümüş fiyatı..

Son yılların en gözde yatırım araçlarından biri olan gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Gümüş fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gümüş yatırımcıları internette sık sık gümüş fiyatı hakkında araştırmalar yapıyor.

Gümüş alıp satmak isteyenler günlük olarak gümüşün fiyatını öğrenmek için arama motorlarında arama yapıyor.

Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü güncel gümüş fiyatı...

Gümüş bugün ne kadar?

17 Eylül 2025 Çarşamba günü itibariyle gümüşün gramı 55,43 TL'den işlem görüyor.

Gram Gümüş, 16.09.2025 tarihinde 57,06 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Gram Gümüş, 20.08.2025 tarihinde 48,66 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.