Güncel akaryakıt fiyatları: 11 Nisan 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları

Haber Merkezi
Petrol fiyatlarının 60 doların altına inerek son 4 yılın en düşük seviyesini görmesi, araç sahiplerine sevindirici bir haber olarak yansıdı.
Gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında 1,26 TL’lik dikkat çeken bir indirim gerçekleşti.
11 Nisan 2025 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları merak konusu oldu.
İşte 11 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44.50 TL
Motorin litre fiyatı: 44.19 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 45.22 TL
Motorin litre fiyatı: 45.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 45.58 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL