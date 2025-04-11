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Güncel akaryakıt fiyatları: 11 Nisan 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları: 11 Nisan 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları Benzinin litresine gelen indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki, 11 Nisan 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...