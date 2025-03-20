Güncel altın fiyatları: 20 Mart 2025 Perşembe gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Hüseyin Topuz
Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.
Yıllardan beri en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.
Altını olanlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapıyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından altının gram fiyatı dün 4 bin lirayı gördü.
Peki, 20 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 3.720 TL
Satış: 3.721 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.898 TL
Satış: 6.046 TL
Yarım altın
Alış: 11.760 TL
Satış: 12.093 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 24.446 TL
Satış: 24.815 TL