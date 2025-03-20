Güncel altın fiyatları: 20 Mart 2025 Perşembe gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Hüseyin Topuz

Altın fiyatları, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için kritik bir öneme sahiptir.

Yıllardan beri en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatındaki artış trendi ilgiyle takip ediliyor.

Altını olanlar, günlük olarak altın piyasasındaki güncel fiyatları öğrenmek amacıyla araştırmalar yapıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından altının gram fiyatı dün 4 bin lirayı gördü.

Peki, 20 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 3.720 TL

Satış: 3.721 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.898 TL

Satış: 6.046 TL

Yarım altın

Alış: 11.760 TL

Satış: 12.093 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 24.446 TL

Satış: 24.815 TL