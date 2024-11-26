Güncel altın fiyatları: 26 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

26 Kasım 2024 Salı gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler günlük olarak altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında en çok 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 26 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.918 TL

Satış: 2.919 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.950 TL

Satış: 5.063 TL

Yarım altın

Alış: 9.869 TL

Satış: 10.126 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 20.557 TL

Satış: 20.867 TL