Güncel altın fiyatları: 26 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
26 Kasım 2024 Salı gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler günlük olarak altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında en çok 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 26 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.918 TL
Satış: 2.919 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.950 TL
Satış: 5.063 TL
Yarım altın
Alış: 9.869 TL
Satış: 10.126 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.557 TL
Satış: 20.867 TL