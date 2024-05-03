Güncel zamlı BAT grubu sigara fiyatları 2024: Kent, Rothmans, Tekel 2000.. Son dönemde gündemden düşmeyen BAT grubu sigaralarına zam gelip gelmediği merak ediliyordu. İşte güncel BAT grubu sigara fiyatları…

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Sigara fiyatları, her zaman merak edilen ve araştırılan bir konu olmuştur.

İnsanlar, sigara fiyatlarının güncel durumunu, son değişiklikleri ve farklı markalardaki fiyatları öğrenmek için sık sık araştırma yapıyorlar.

Özellikle son dönemde, boykot haberleriyle gündeme gelen BAT grubu sigaraların fiyatları, yoğun bir şekilde takip ediliyor.

BAT grubu sigara fiyatlarında bir değişiklik yaşandı mı, ne kadar oldu? İşte BAT sigara grubu güncel fiyat listesi

BAT sigara grubu güncel fiyatlar

BAT grubu fiyat listesinde herhangi bir değişiklik olmadı. En düşük sigara fiyatı 56 lirayken, en yüksek sigara fiyatı 72 lira. İşte diğer fiyatlar: