Günde 1 kaşık pekmez içmenin faydaları bakın neymiş...

Haber Merkezi

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan pekmez, sağlık açısından sunduğu sayısız fayda ile son yıllarda yeniden gündemde.

Uzmanlar, özellikle sabahları aç karnına içilen bir kaşık pekmezin vücut direncini artırdığını ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğunu belirtiyor.

Üzüm, dut, keçiboynuzu gibi besinlerden elde edilen pekmez, demir bakımından oldukça zengindir. Günde bir kaşık tüketilen pekmez, kansızlık (anemi) problemi yaşayan bireyler için doğal bir destek sağlar.

Özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar için önerilen bu geleneksel besin, kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler.

Pekmez, doğal şekerler içerdiği için vücuda hızlı enerji sağlar. Sabahları aç karnına tüketilen bir kaşık pekmez, güne zinde başlamanıza yardımcı olur. Sporcular ve yoğun tempoda çalışanlar için de ideal bir enerji kaynağıdır.

Antioksidan açısından zengin olan pekmez, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direnci artırır. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücutta iltihaplanmayı azaltır, hücre yenilenmesini destekler.

Pekmez, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan doğal lifler içerir. Özellikle keçiboynuzu pekmezi, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık sorununa doğal bir çözüm sunar.

Kalsiyum ve potasyum bakımından zengin olan pekmez, kemik gelişimini destekler. Gelişim çağındaki çocuklarda ve yaşlılarda kemik erimesine karşı koruyucu etki gösterir.

Nasıl Tüketilmeli?

Uzmanlar, pekmezin en etkili şekilde sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı olarak tüketilmesini öneriyor. Ancak diyabet hastalarının tüketim miktarına dikkat etmesi gerektiği de vurgulanıyor.