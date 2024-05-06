Motosiklet sürücüleri çekici ücretlerine tepki gösterdi Kask takmadığı gerekçesiyle motosikleti çekici tarafından yediemin otoparkına götürülen sürücü, çekici aracında birden fazla motosikletin yan yana ve sürtünerek götürüldüğünü, buna rağmen otomobillerle aynı ücretin alındığını belirterek isyan etti.

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DHA

Trafik kurallarına uymayan sürücüler, ekiplerin radarına girmeye devam ediyor.

Karayolları Trafik Kanunu gereği bazı kural ihlalleri; otomobil, hafif ticari araç ve motosikletli gibi araçların bağlanmasını ve otoparka çekilmesini gerektiriyor.

Bu kapsamda aracı bağlanan sürücüler, yediemin otoparkına giderek çekici bedellerini ödeyip, araçlarını teslim alıyor.

Vatandaşlar isyan etti

Kask kullanmadığı için motosikleti bağlanan ve motosikleti diğer motosikletlerle birlikte aynı çekiciye yüklenmek istenen sürücü Murat Karakaya da isyan eden vatandaşlardan biri oldu.

Karakaya, çekicinin motosikletini çektiği o anları telefon kamerasıyla kaydetti.

"Motorlar tamamen birbirine sürter şekilde"

Motosikletlerin bu şekilde taşınarak zarar gördüğünü ileri süren Karakaya, "Şu an motorumu çekeceklerini ifade ediyorlar. Her motordan bir çekici parası alıyorlar ve bir çekiciye bakın kaç tane motor yüklemişler. Yan yana, hepsi birbirine dayalı durumda. Motorlar tamamen birbirine sürter şekilde. Bunun gayet yasal olduğunu söylüyor. Benim motorumu da benden bir çekici parası alarak bu şekilde çekiciye yükleyeceğini, burada 6-7 tane motor yükleyebileceğini ifade ediyor." dedi.

Çok sayıda motosikletin aynı anda bir çekici üzerinde taşınmasına, motosiklet sürücülerinin sosyal medya sözcülerinden Cumhur Kahraman da tepki gösterdi.

"Motosikletler bir çuvalmış gibi araçların üzerine beşerli, onarlı atılıyor"

Kahraman, "Motosiklet kağıt üzerinde bir araç ama araba gibi bir araç değil. Denetimlerde bağlanan motosikletler oluyor. Tabii ki denetimlerin sıklaşmasını istiyoruz çünkü bu denetimler bizim güvenliğimiz için de geçerli. Yalnız denetimler sonrasında motosikletler bir çuvalmış gibi araçların üzerine beşerli, onarlı atılıyor. Burada motosikletlerin sahipleri mağdur oluyorlar. Çünkü kırılan parçalar oluyor, ezilen dökülen parçalar oluyor." diye konuştu.

"Yetkililerin, hak ne ise onu uygulaması daha doğru olur"

Kahraman, "Bununla alakalı olarak yetkililerden en azından önlem alınmasını isterim. Orada eksik bir evrakından dolayı motorcunun motoru bağlanabilir ama arabaya beşerli, onarlı atıp da mağdur olmaktansa, motorcuların mağdur olmamasını isterim. Normalde bir çekiciye bir araba bağlandığı zaman tek araç ücreti alınıyor ama motosikletler 10 tane koyuluyor ve her birinden birer tane araç ücreti alınıyor. Bu da yanlış bir uygulama bence. Burada yetkililer en azından motorcuların mağduriyetini giderirlerse, hak ne ise onu uygularlarsa daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

"Uygulamada şunu görüyoruz motorlar toplu çekiliyor ama tek tek ücretlendiriliyor"

Konuya ilişkin hukuki değerlendirmede bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ise, "Motor çekme işlemlerinin her bir motor için ayrı ayrı ve güvenli bir şekilde yapılması gerekir. Ancak bazen görüyoruz ki motorlar aynı çekiciye beşerli, onarlı halde yüklenmekte. Bu hem taşıma işleminin güvenli olmamasına neden oluyor hem de bu işlemi yapan firma adına haksız kazanç sağlamakta. Çünkü çekim işlemi tek bir seferde yapıldığına göre kaç tane motosiklet çekildiyse o sayıya bölünmesi gerekir. Uygulamada şunu görüyoruz; motorlar toplu çekiliyor ama tek tek ücretlendiriliyor." dedi.

"Zarar gören araçlardan, bu işleme müsaade eden ve çekim işlemini yapan kişiler sorumludur"

Taşıma sırasında oluşan zararların sorumluluğuna da değinen Güllü, "Çekim işlemi nedeniyle zarar gören vatandaşın zararından bu işleme müsaade eden ve çekim işlemini yapan kişiler sorumludur. Borçlar Kanunu'nun 41 ve 60'ıncı maddelerindeki haksız fiil şartları kapsamında sorumlu olur ve tazminat ödemek zorundadırlar. Aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu'nda pervasızca hareket ibaresi vardır. Yani pervasız bir şekilde, o zararın ve hasarın oluşacağını görerek bu işlemi yapan kişiler Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki sorumluluktan kurtulma hallerinden de istifade edemezler." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)