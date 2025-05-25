Güneş kremlerinde enfeksiyon tehlikesi! Raflardan teker teker kalkıyor

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Sağlığa zararlı ürünlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Fransa’da piyasaya sürülen onlarca güneş kremi hakkında toplatılma kararı alındı.

Fransa’da pek çok kişi tarafından yaygın olarak kullanılan 17 farklı güneş kremi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda içeriklerinde bakteri tespit edildi.

Eczaneler ve ülke çapındaki büyük market zincirlerinde satışta olan bu ürünlerin, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

ENFEKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR!

Fransa’nın resmi tüketici güvenliği platformu olan RappelConso tarafından yapılan açıklamada, ParaSol ve Dermosun markalarına ait bazı güneş kremlerinde "Pseudomonas aeruginosa" bakterisinin tespit edildiği belirtildi.

Sağlıklı bireyler için ciddi risk oluşturmasa da, hassas cilt yapısına sahip veya bağışıklık sistemi zayıf kişiler için cilt ve göz enfeksiyonlarına yol açabileceği ifade edilerek ilgili ürünlerin kullanımında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Geri çağrılan ürünler arasında genellikle "Hassas", "Bronzlaşma" ve "Çocuklara özel" ibareleri taşıyan sprey ve losyon formundaki ürünler yer alıyor. Ayrıca söz konusu listede hem tam boy hem de seyahat tipi ambalajlı ürünler yer alıyor.