Güneş sönecek! Tarih verildi: Sıfırı görecek...

Yağmur Uçar

Yurt geneline adeta yaz geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyredecek.

İstanbul’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 19 derece olacak. Kentteki hava sıcaklığı, hafta sonuna doğru gidildikçe kademeli olarak artacak.

Hafta sonu ise en yüksek noktaya ulaşacak.

Ancak, sıcaklara aldanmayın, Uzmanlar hem tarih verdi, hem uyarı geçti.

DONDURACAK

Hava Forum'a göre, "Yeni haftada Poyraz, balyozunu sertçe vurup sıcaklıkları 25-30 derece birden düşürecek. Birçok şehir kar potasına girecek.

Yeni haftada bazı şehirlerimizde 48 saat içinde sıcaklık 30 derece birden düşecek."