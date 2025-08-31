Güney Kore'de kırmızı mürekkeple isim yazmak yasak mı? İşte şaşırtan gerçek...

Güney Kore, gelenekleri ve kültürel kurallarıyla dikkat çeken bir ülkedir.

Bu kurallar arasında belki de en ilginçlerinden biri, kırmızı mürekkeple isim yazma konusudur.

Ülkede kırmızı mürekkep kullanımı, halk arasında uzun yıllardır olumsuz bir anlam taşır ve özellikle canlı bir kişinin ismini kırmızıyla yazmak, kötü talih veya ölümle ilişkilendirilir.

Peki, bu sadece bir inanış mı yoksa yasalarla desteklenen bir uygulama mı? Kırmızı mürekkeple yazmak gerçekten yasak mı?

İşte Güney Kore’de bu rengin ardındaki ilginç kültürel detaylar…

Kore kültüründe kırmızı mürekkep, tarih boyunca ölen kişilerin isimlerini yazmak için kullanılmıştır. Bu nedenle canlı birinin ismini kırmızıyla yazmak, uğursuzluk getireceği düşüncesiyle kaçınılan bir davranış haline gelmiştir.

Günümüzde resmi belgelerde veya günlük yazışmalarda kırmızı mürekkep kullanılmaması, bu kültürel mirasın bir yansıması olarak devam ediyor.

Uzmanlar, kırmızı mürekkeple yazmanın tamamen geleneksel bir tabu olduğunu ve yasal bir yaptırımı olmadığını vurguluyor. Ancak halk arasında hala hoş karşılanmaz ve sosyal nezaket kuralları çerçevesinde dikkat edilen bir davranış olarak kabul edilir.

Sonuç olarak Güney Kore'de kırmızı mürekkeple yazı yazmak resmi olarak yasak olmasa da, kültürel bir tabu olarak hayatın birçok alanında dikkat edilen bir davranış.