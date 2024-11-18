Günlük işleri yaparak köşeyi döndü! Herkesin yaptığını yaparak 18 milyon kazandı…

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Finlandiya’nı Tampere şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Auri Kananen, her gün yapılan günlük işleri yaparak köşeyi dönmeyi başardı.

Kananen 2020 yılından gönüllü olarak yapmaya başladığı ev temizliği hakkında sosyal medya hesabından temizlikle ilgili videolar paylaşmaya başlayarak kazanç kapılarını aralamayı başardı.

Yayınladığı videolarda temizlik ipuçları paylaşan Kananen, kısa süre içinde dikkat çekmeyi başararak reklam almaya ve bu sayede para kazanmaya başladı.

MİLYONER OLDU!

Temizlik yapmaya 16 yaşında okuldayken başlayan Kananen, şimdilerde sosyal medya platformu TikTok üzerinden 10 milyondan fazla takipçiye hitap etmeye başladı.

Bir YouTube kanalına da sahip olan ve burada da temizlik ipuçlarına dair çeşitli videolar paylaşan Kananen şimdiye kadar toplamda 500 bin Euro yani 18 milyon TL kazanmayı başardı.

Temizlik yaparken eğlendiğini ve bu eğlenerek yaptığı bu iş sonucunda para kazanmanın hayatının en büyük şansı olduğunu ifade eden Kananen, "Temizlik yapmak eğlenceli. Şimdiye kadarki en iyi şey. Kesinlikle bayılıyorum. Beni tatmin olmuş hissettiriyor. Mutlu, çok rahatlamış, sanki hayatım tamamlanmış gibi. 100.000 takipçiye sahip olmaktan heyecan duyduğumu hatırlıyorum ama şimdi 10 milyona sahip olmak çılgınlık" ifadelerine değindi.

HEM GEZİYOR HEM TEMİZLİYOR!

Verdiği temizlik ipuçlarıyla oldukça popüler olan Kananen, sevdiği temizlik işini büyüterek şirket kurdu. Artık İngiltere, İsviçre ve İsveç’i ziyaret ederek hem gezip hem de evleri temizlemeye devam ediyor.

Kazandığı paranın kendisini değiştirmediğini dile getiren Kananen, “Para beni değiştirmedi, sadece temizlik yapmayı ve bunu dünyayla paylaşmayı seviyorum. İşimi seviyorum. Kalın bir toz tabakasını silebildiğinizde çok tatmin edici oluyor. Bu şimdiye kadarki en iyi his." şeklinde konuştu.