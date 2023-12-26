Gurbetçileri sevindiren haber! O süre 4 yıla çıkarılıyor! 1 Ocak'ta başlayacak... Yurt dışında ikamet eden emeklilerin getirdikleri araçların Türkiye’de kalma süresi bir defaya mahsus uzatılacak. İşte konu hakkında merak edilenler...

ensonhaber.com

Yurt dışından emekli vatandaşların, geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı araçlarının, Türkiye’de kalabileceği süreye ilişkin yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

2009 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk vatandaşı çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin (yurt dışından emekliler dahil) araçları, Türkiye’de 730 güne kadar kalabiliyor.

730 günlük sürenin kullanılmasından sonra yurt dışından yeniden taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın 185 gün yurt dışında bulunması gerekiyor.

Bu durumdan dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşları sevindirecek bir karara imza atılıyor.

Yurt dışında ikamet eden emeklilerin getirdikleri araçların Türkiye’de kalma süresi bir defaya mahsus 2 yıl daha uzatılıyor.



4 yıl Türkiye'de kalabilecek

Alınacak yeni karar ile yurt dışından emekli vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı araçlar aralıksız 4 yıl Türkiye'de kalabilecek.

Aracını 4 yıl Türkiye'de bulundurduktan sonra yurt dışına çıkaran vatandaşlar, taşıtlarıyla en az 185 gün ülke dışında bulunmaları halinde bu kapsamda yeniden 4 yıl süreyle taşıt getirebilecek.