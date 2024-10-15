Gürcistan iPhone fiyatları 2024: iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max…

Haber Merkezi

Apple’ın iPhone 16 serisinin Türkiye’de piyasaya çıkmasıyla birlikte büyük bir talep patlaması yaşandı.

Ancak bu yoğun ilgi, ürünlerin kısa sürede karaborsaya düşmesine neden oldu. Bu durum, teknoloji severleri yeni arayışlara yönlendirdi.

Pasaport gerektirmeyen Gürcistan, uygun fiyatlı teknoloji ürünleriyle öne çıkan bir rota haline geldi.

Peki, Gürcistan’da iPhone 16 fiyatları ne kadar? Gürcistan’da iPhone almak daha avantajlı mı?

GÜRCİSTAN IPHONE 16 FİYATLARI

· iPhone 16 128 GB: 3.149 Lari (39.740 TL)

· iPhone 16 256 GB: 3.599 Lari (45.419 TL)

· iPhone 16 Plus 128 GB: 3.559 Lari (44.914 TL)

· iPhone 16 Plus 256 GB: 3.899 Lari (49.205 TL)

· iPhone 16 Pro 128 GB: 4.049 Lari (51.098 TL)

· iPhone 16 Pro 256 GB: 4.419 Lari (55.767 TL)

· iPhone 16 Pro Max 256 GB: 4.799 Lari (60.563 TL)

· iPhone 16 Pro Max 1 TB: 6.349 Lari (80.124 TL)

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılında yeniden değerleme oranıyla birlikte IMEI kayıt ücreti 31,692 TL’ye yükseldi. Türkiye’de kullanılmak istenen yurt dışı telefonlar için bu bedelin ödenmesi ve kayıt işlemlerinin tamamlanması şart.

IMEI kaydı, vergi daireleri ya da banka şubelerinden T.C. kimlik numarası ile yapılabilirken, e-Devlet üzerinden de kredi veya banka kartıyla kolayca ödenebiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların mobil ve internet bankacılığı seçenekleriyle de bu işlemler hızlıca halledilebiliyor.