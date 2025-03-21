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Hac gidiş dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac ne zaman? Güncel fiyat listesi

Hac gidiş dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac ne zaman? Güncel fiyat listesi Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac organizasyonu için gidiş-dönüş tarihlerini ve konaklama fiyatlarını açıkladı. İşte detaylar…