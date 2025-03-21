Hac gidiş dönüş tarihleri 2025: Bu yıl hac ne zaman? Güncel fiyat listesi

2025 yılında kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için önemli detaylar belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos - 16 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamladı.
Şimdi ise hacı adayları, 2025 hac tarihleri ve fiyatlarını araştırıyor.
Peki, hacca ne zaman gidilecek, dönüş ne zaman olacak? İşte detaylar…
2025 HAC GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2025 hac yolculuğu nisan ayının sonunda başlayacak.
Hacı adaylarının Suudi Arabistan’a gidişi 29 Nisan - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Dönüş tarihleri ise 11 Haziran - 5 Temmuz 2025 arasında olacak.
2025 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?
Hac fiyatları, konaklama türü, ulaşım ve ek hizmetlere göre değişiklik gösteriyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirli kriterlere sahip Mekke ve Medine'de konaklama hizmeti sağlanıyor. Ücretler SAR cinsinden tahsil edilecek.
4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR 3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR 2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR