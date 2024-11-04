Hac kesin kayıtları 2025: Hac kesin kayıtları başladı mı? Kayıtlar ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda 31 Ekim 2024 tarihinde vatandaşlarımızın da katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirildi.
Kuraların gerçekleştirilmesinin ardından hac ibadetini gerçekleştirmek için hak kazanan adaylar belli oldu.
Kuraların sonlanmasının ardından hac ibadetini gerçekleştirmek için hak kazanan adaylar kesin kayıtlar hakkında araştırmalara başladı. Peki hac kesin kayıtları ne zaman? Hac kesin kayıtları nereden ve nasıl yapılacak? İşte, detaylar...
HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
2025 yılı hac kesin kayıt işlemleri, 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla başlayacak.
Hacı adaylarımız, kesin kayıt işlemlerini 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.