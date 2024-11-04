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Hac kesin kayıtları 2025: Hac kesin kayıtları başladı mı? Kayıtlar ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

Hac kesin kayıtları 2025: Hac kesin kayıtları başladı mı? Kayıtlar ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? 2025 yılında hac ibadetini yerine getirecek adaylar geçtiğimiz günlerde çekilen kura ile belirlendi. Hac kurasında ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları 2025 yılı hac kesin kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, hac kesin kayıtları ne zaman? İşte, detaylar...