Hacamat İçin En Uygun Günler: İşte 2025 Temmuz Hacamat Takvimi

“Hacamat” kelimesi, Arapçadan gelir ve kelime anlamı olarak “kan çekmek” ya da “kan emmek” demektir.

Hacamat, vücudun belirli bölgelerinden cilt altındaki kirli kanın dışarı alınmasıyla yapılır.

Uygulama sırasında cam ya da plastik kupalar kullanılır. Bu kupalarda vakum etkisi yaratmak için ya ısı yöntemi ya da özel pompalar tercih edilir. Deriye yapılan küçük ve yüzeysel çizikler sayesinde bir miktar kan dışarı çıkar ve kupa yardımıyla toplanır.

Hacamatın bağışıklığı güçlendirdiği, baş ağrısını ve kas-eklem ağrılarını hafiflettiği ve bazı hastalıkların iyileşme sürecini desteklediği düşünülmektedir.

Özellikle hacamat yaptırmak isteyen Müslümanlar, bu uygulamayı Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) tavsiye ettiği “sünnet günleri” doğrultusunda yaptırmayı tercih eder. Bu nedenle 2025 Temmuz ayı hacamat günleri sıkça araştırılıyor.

Peki, hacamat için en uygun günler hangileri? İşte Temmuz takvimi...

TEMMUZ 2025 HACAMAT GÜNLERİ

Hacamat günleri 2025 takvimi doğrultusunda Temmuz ayının 13, 14, 15, 16, 17 ve 19’unda işlem yapılmasında herhangi bir engel yoktur.

Ancak 10 Temmuz Perşembe dolunay günü olduğundan bu dönemin tercih edilmemesi gerekir.