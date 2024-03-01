Hacamat Takvimi 2024: Mart ayında sünnet olan günler

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Çeşitli ağrı ve acıları olanlar, tıbben de uygulanan kupa terapisi yani "hacamat" tedavisi ile ilgileniyor.
Vücuttaki toksinleri atmaya yarayan ve kanı temizleyen hacamat, İslam dininde de tavsiye ediliyor.
Öyle ki, hacamatın sünnet sayılan günlerde yapılması daha etkili oluyor.
Hacamat yaptırmak isteyenler "2024 Mart ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor.
Peki 2024 hacamat günleri hangileri? 2024 Mart hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...
Mart 2024 hacamat takvimi
En etkili hacamat günleri: 2, 25, 31 Mart
Diğer hacamat Günleri: 3, 4, 5, 7, 10, 26, 28 Mart'tır.