Hadise’den Kızılcık Şerbeti paylaşımı: Yeni sezon tüyosu aldı ağzı açık kaldı!
Haber Merkezi

Show TV’nin başarılı yapımları arasında olan Kızılcık Şerbeti senaryoda gittiği değişiklikle yeni sezona sağlam bir giriş yaparak reyting sıralamasında zirveye yerleşmeyi başardı.

Ünlü isimlerinde severek takip ettiği Kızılcık Şerbeti’nin en büyük hayranlarından biri olan ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Hadise’nin yeni sezonda olacakları duyduğu anda verdiği tepki dikkat çekti.

“YAŞADIKLARIM YETMEZMİŞ GİBİ...”

Ünlü şarkıcı, aktif olarak kullandığı hesabında yaptığı paylaşımda dizide Cemal karakterine hayat veren Fırat Çelik’ten ağzını açık bırakan detaylar öğrendiğini dile getirdi.

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Seda Yeşilyurt
Editör