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Hadise’den Kızılcık Şerbeti paylaşımı: Yeni sezon tüyosu aldı ağzı açık kaldı!

Hadise’den Kızılcık Şerbeti paylaşımı: Yeni sezon tüyosu aldı ağzı açık kaldı! Yeni sezona iyi bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti izleyicileri şaşırtmayı başardı. Tam bir Kızılcık Şerbet’i fanı olduğunu açıklayan Hadise yeni sezon tepkisiyle sosyal medyayı salladı.