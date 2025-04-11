Hafta sonu 8 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 12-14 Nisan şifresiz maç programı...

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirerek futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TRT Spor'un 12-14 Nisan tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
12 Nisan Cumartesi
16:00 İstanbulspor - Keçiörengücü
19:00 Şanlıurfaspor - Amed SK
13 Nisan Pazar
13:30 Sakaryaspor - Pendikspor
16:00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği
19:00 MKE Ankaragücü - Boluspor
14 Nisan Pazartesi
14:00 Bandırmaspor - Iğdır FK
17:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor
20:00 Kocaelispor - Yeni Malatyaspor