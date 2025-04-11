Hafta sonu 8 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 12-14 Nisan şifresiz maç programı...
Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirerek futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

TRT Spor'un 12-14 Nisan tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

12 Nisan Cumartesi

16:00 İstanbulspor - Keçiörengücü

19:00 Şanlıurfaspor - Amed SK

13 Nisan Pazar

13:30 Sakaryaspor - Pendikspor

16:00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği

19:00 MKE Ankaragücü - Boluspor

14 Nisan Pazartesi

14:00 Bandırmaspor - Iğdır FK

17:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor

20:00 Kocaelispor - Yeni Malatyaspor

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor