Haftalarca taze kalıyor! Meyveleri bu şekilde yıkayın, çürüme derdini unutun

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Hem lezzetleri hem de sağlık açısından sundukları faydalar ile sebzelere kısayla 7’den 70’e herkes tarafından sevilerek tüketilen meyveler bazı püf noktalar uygulanarak muhafaza edildiğinde haftalarca taze kalabiliyormuş.

Özellikle bahar ve yaz aylarında çıkan çoğu meyve her ne kadar hızla bozulup tazeliklerini yitiriyor olsa da doğru yıkama teknikleri uygulandığında raf ömürleri daha uzun oluyormuş.

Çilek ve yaban mersini gibi oldukça kısa sürede bozulan meyveleri sizde bu teknikle yıkayın raf ömürlerini katlayın.

DOĞRU ŞEKİLDE YIKAMAK YETİYOR

Sosyal medyada paylaşılan pratik bir yöntem, meyvelerin raf ömrünü uzun tutacak o tüyoyu ortaya çıkardı. Hemen her evde bulunan beyaz sirke, soğuk su ve karbonat meğer raf ömürleri kısa olan meyveleri haftalarca taze tutuyormuş.

Bu karışım, meyvelerdeki küf sporlarını temizlerken, karbonatın hafif aşındırıcı özelliği de kir ve toprak kalıntılarını ortadan kaldırır. Sirke, bakterileri yok ederken, küf oluşumunu engeller ve meyvelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Beyaz sirke, karbonat karışımlı su ile yıkadıktan sonra meyveleri soğuk suyla durulayıp kurutarak buzdolabına kaldırmanız yeterli oluyor.

Sirke sayesinde meyvelerinizin raf ömrü en az bir hafta uzarken bu basit yöntemle, meyvelerin tazeliğini korurken yiyecek israfını da önlemeye yardımcı olacaksınız.