Hakan Çalhanoğlu sahne alıyor! Inter - River Plate maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 3. maçında River Plate ile karşı karşıya gelecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçta 4 puan alan iki ekip bu gece kozlarını paylaşacak.

Futbolseverler Inter ile River Plate arasında oynanacak zorlu maçın detaylarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Peki, Inter - River Plate maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Inter - River Plate maçı ne zaman?

Inter - River Plate maçı 26 Haziran Perşembe günü saat 04:00'te oynanacak. Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.