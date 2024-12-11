Yağmur Dinç

13 yıldır kan revan içinde süren Suriye'deki savaş, sona erdi.

Bölgede bayram havası var...

Yıllarca Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenler, yavaş yavaş topraklarına dönmeye başladı.

Suriyelilerin göçe başladığı Halep, en dikkat çeken şehir oldu.

Halep'in tarihçesi merak edilirken, "82" plakalı araç ise sosyal medyada paylaşıldı.

Bu kapsamda, "Halep Türk şehri mi", "Halep kimin", "Halep'i kim fethetti" gibi sorular gündeme geldi.

İşte Halep'in son durumu...

HALEP'İ KİM FETHETTİ

24 Ağustos 1516'da Kansu Gavri komutasındaki Memlûk ordusunu Mercidâbık Muharebesi'nde ağır bir yenilgiye uğratan Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu ileri harekâtını sürdürerek 28 Ağustos 1516 tarihinde Halep'e girdi.

HALEP TÜRK ŞEHRİ Mİ

Halep İli, Suriye'nin on dört ilinden birisidir. Ülkenin kuzeybatısında olan il Türkiye ile komşudur.

TÜRKİYE-HALEP DOSTLUĞU

Halep, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak uzun yıllar boyunca Türkiye ile derin kültürel ve sosyal bağlar kurmuş bir şehirdir.

Suriye'deki iç savaş, 2011 yılında patlak verdiğinde Halep, savaşın en ağır şekilde etkilenen şehirlerinden biri haline geldi. Bu süreçte, Türkiye, Halep ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki sivillere yardım etmeye başladı.

Türk hükümeti, Halep'ten gelen Suriyelilere yönelik olarak çeşitli kamp ve sağlık hizmetleri sağlamış ve onları Türk toplumuna entegrasyon konusunda birçok projeye imza atmıştır.

Türkiye'nin askeri müdahaleleri de önemli bir rol oynamıştır.

Fırat Kalkanı Harekatı (2016) ve Zeytin Dalı Harekatı (2018) gibi operasyonlar, Türkiye'nin Suriye'deki etkisini artıran ve Halep civarındaki terörist unsurlara karşı verdiği mücadeleyi gösteren örneklerden biridir.

Halep'teki savaşın zorlukları, Türkiye'nin ve Halep halkının birbirine olan desteğini pekiştirmiş ve bir kardeşlik ilişkisi oluşturmuştur.