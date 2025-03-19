Halıdaki mürekkep lekesini tek hamlede silen formül! Birkaç damla yeterli

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Evde ya da iş yerinde halıya dökülen mürekkep lekesi tam bir kabusa dönüşebilir.

Hele bir de halı açık renkliyse, lekeyi çıkarmak daha da zor olabilir.

Mürekkep henüz kurumadan harekete geçerseniz işiniz daha kolay olur.

Bu yöntemle halınızın üzerindeki lekeden eser kalmayacak.

SÜTLE MÜREKKEP LEKESİNE VEDA EDİN

Mürekkep lekesi tazeyken üzerine doğrudan süt dökün ve 5-10 dakika bekleyin. Süt, mürekkebin liflere işlemesini önleyerek yumuşamasına yardımcı olur.

Sütün ardından lekenin üzerine bir miktar karbonat serpin. Karbonat, fazla mürekkebi emerek halının temizlenmesini kolaylaştırır.

Yumuşak bir fırça veya temiz bir bezle lekeyi nazikçe ovalayın. Dairesel hareketlerle yapılan temizlik, mürekkebin halıdan daha kolay çıkmasını sağlar. Ancak sert hareketlerden kaçının, aksi takdirde halının dokusu zarar görebilir.

Nemli bir bezle bölgeyi silerek kalan süt ve karbonat kalıntılarını temizleyin. Halının tamamen kurumasını sağlamak için üzerine kuru bir havlu koyarak fazla nemi emdirin.