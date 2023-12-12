Halil Umut Meler kimdir, neden saldırıya uğradı? Halil Umut Meler nereli ve hangi takımlı?

11 Aralık tarihinde gerçekleşen Ankaragücü - Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler merak konusu oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, maçın hakemine yapılan saldırıyla üzücü bir olaya sahne oldu.
1-1 berabere biten maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya inerek hakem Halil Umut Meler’e yumruk attı.
Futbol camiasını sarsan bu olayın ardından hakem Halil Umut Meler’in hayatı ve kariyeri araştırılmaya başladı.
Peki, Halil Umut Meler kimdir, neden saldırıya uğradı? Halil Umut Meler kaç yaşında, evli mi, hangi takımlı? İşte merak edilenler...
Halil Umut Meler kimdir?
Türk futbol hakemi Halil Umut Meler, 11 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki Süper Lig maçının ardından üzücü bir olaya maruz kaldı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Meler'e yönelik saldırısı büyük şok ve endişe yarattı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.
Meler, 1 Ağustos 1986'da İzmir'de doğmuş olup, Türk futbolundaki hakemlik kariyerine uzun yıllardır emek vermektedir.
2017 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyan Meler, Türk futbolunun önemli organizasyonlarında düdük çalmıştır.
Süper Lig'deki ilk maçını 18 Eylül 2015'te İstanbul Başakşehir ile Akhisar Belediyespor arasında yönetirken, UEFA Avrupa Ligi'nde de görev almış ve çeşitli ulusal ve uluslararası maçlarda hakemlik yapmıştır.
Halil Umut Meler'in hangi takımlı olduğuyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor.