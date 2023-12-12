Haberler



Bilgi



Halil Umut Meler kimdir, neden saldırıya uğradı? Halil Umut Meler nereli ve hangi takımlı?

Halil Umut Meler kimdir, neden saldırıya uğradı? Halil Umut Meler nereli ve hangi takımlı? Ankaragücü - Rizespor maçı sonrasında yaşanan saldırının ardından hakem Halil Umut Meler merak konusu oldu. Peki, Halil Umut Meler kimdir? Neden saldırıya uğradı? Halil Umut Meler nereli ve hangi takımlı? İşte tüm detaylar...