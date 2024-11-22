Halının altına bozuk para koyun, değişime şahit olun

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Tarih boyunca insanlar, bilinmeyenle yüzleşmek ve hayatlarını anlamlandırmak için çeşitli inançlara yönelmişlerdir.

Bunların bir kısmı zamanla kültürlere yerleşerek "batıl inanç" olarak adlandırılmıştır.

Kara kedinin uğursuzluk getirmesi, aynanın kırılmasının yedi yıl kötü şans getirdiğine inanılması, ya da nazardan korunmak için mavi boncuk takılması, bu inançların en bilinen örneklerindendir.

Batıl inançlar, çoğu zaman mantıksal bir temele dayanmasa da toplumsal hafızanın bir parçası olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Geçmişten günümüze ulaşan bu geleneklerden biri de halının altına para koymak. Bakın ne işe yarıyor…

ZENGİNLİĞİN ANAHTARI

Bir inanışa göre halının altına para koymak, zenginlik ve para kapısını açtığı söylenir.

Özellikle yeni bir iş arayan, iş değişikliği düşünen ve kendi işini kurmak isteyen kişiler mutlaka bunu yapmalıdır.

Perşembe günü evinde en çok ayak basılan halının altına madeni para koyup bir gün bekletin. Ertesi gün parayı alıp cüzdanınıza koyun. Paranın akışına şaşıracaksınız.