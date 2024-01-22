Halıya çay mı döküldü? Bu yöntemle çay lekesinden eser kalmayacak! İlk günkü gibi tertemiz olacak.. Ülkemizde oldukça çok sevilen çay, lekeleriyle de oldukça meşhur. Halıya dökülen çay lekesinden kurtulmak oldukça basit ve hızlı. İşte, o yöntem…

ensonhaber.com

Günlük hayatta hemen her evde hem sabah hemde akşam saatlerinde çay içiliyor. Bu içecek, ne yazık ki günlük hayatta sıkça yaşanan o sıkıntıyıda beraberinde getiriyor.

Özellikle halılar veya koltuklarda oluşturduğu lekeler can sıkıcı olabiliyor.

İşte bu yöntem, halı, koltuk veya farklı yüzeylerde oluşan bu lekelerden kurtulmak hem oldukça kısa bir sürenizi alacak hemde güzel sonuçlar sunacak.

Çay lekesinden kurtulmanın püf noktaları…

Arap sabunu

Ev hanımları tarafından yıllardan beri kullanılan Arap sabunu, çeşitli deterjanlarda bulunan bir madde olup, halıdaki çay lekelerini temizlemede de etkili yöntemlerin başında geliyor.

Çay dökülen halıya bir miktar Arap sabunu sürüp 10 dakika bekledikten sonra, ince bir tül veya havlu ile lekeli bölgeyi temizlemek, çay lekesinin kolayca kaybolduğunu gözlemlemenize yardımcı olabilir.

Maden suyu

Kurumuş çay lekelerini temizlemenin bir başka yolu da maden suyu kullanmaktır. Maden suyu, lekeleri yumuşatarak temizlenebilir hale getirmekte oldukça başarılıdır.

Lekeli halıya maden suyu döküp bir süre bekledikten sonra, temiz ve ılık bir bezle hafifçe ovma işlemi uygulayarak lekenin halıdan kaybolduğunu gözlemleyebilirsiniz.

Karbonat ve sıcak su

Şekerli çay lekelerini temizlemede bir diğer etkili yöntem ise karbonatlı sıcak su karışımını olacak.

Bir paket karbonat ile bir fincan sıcak suyu karıştırıp, çay dökülen bölgeye uyguladıktan sonra bir süre bekleyip ılık bir havlu ile lekeyi ovma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Karbonatın halı temizliği konusunda etkili bir çözüm olduğunu göreceksiniz.

Bu pratik yöntemlerle, çay dökülmelerinden kaynaklanan lekelerle başa çıkmak artık daha kolay ve etkili hale geliyor.