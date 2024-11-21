Hamsi kokusunu tarihe gömen yöntem: 1 tane kağıt yetiyor

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Hamsi severlerin en büyük şikayetlerinden biri, pişirme sırasında yayılan yoğun koku.

Ancak, bu sorunun pratik bir çözümü var. Kağıt yöntemi, hamsinin lezzetini artırırken evinizi balık kokusundan uzak tutuyor.

Üstelik bu tarif için fazla malzeme gerekmiyor; sade, pratik ve sağlıklı bir çözüm sunuyor.

Kağıtta hamsi yapımı, balığın suyunu ve aromasını içine hapsederek nefis bir sonuç elde etmenizi sağlıyor.

Yağlı kağıda yerleştirilen hamsiler, fırında piştiğinde hem kokusuz hem de oldukça lezzetli bir seçenek sunuyor.

Kızartma gibi yöntemlerle uğraşmadan, evinize sinen balık kokusu sorununa veda edebilirsiniz. İşte kağıt kullanarak hazırlanan kokusuz hamsi tarifi…

KOKU OLMADAN BALIK PİŞİRME TARİFİ

Hamsilerin parlak ve sıkı görünümlü olması, yemeğin lezzetini artırır. Balıkçınızdan taze balık almayı unutmayın.

Hamsileri tuzladıktan sonra mısır unu ve buğday unu ile harmanlayarak çıtır bir doku elde edebilirsiniz.

Tavaya yapışmayı önlemek ve sağlıklı bir pişirme sağlamak için yağlı kağıt kullanın. Kağıda biraz sıvı yağ sürüp hamsileri üzerine dizin. Klasik kızartmalardan daha az yağ ile yapılan bu yöntem, hem hafif hem de lezzetli bir alternatif sunar.

İkinci bir yağlı kağıdı üstüne örttükten sonra kenarlarını kapatın. Üzerine delikler açarak pişirme esnasında buhar çıkışını sağlayın.

Tavayı orta ateşe yerleştirerek hamsilerin her iki tarafını eşit şekilde kızartın. Pişirme tamamlandıktan sonra kağıtta hamsiyi servis ederek misafirlerinize hem şık hem de lezzetli bir tabak sunabilirsiniz.