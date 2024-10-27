Hamsileri bu yöntemle terbiye edin, koku ve yağ çekmeden pişirin...

Yağmur Dinç

Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılan hamsi, en sık tüketilen balıklar arasında yer alıyor.

Hamsi pişirmek isteyenler kokusundan rahatsız olabiliyor yada yağ çektiriyor.

Hamsi balığının püf noktalarını bilerek pişirmek hem yağsız hem de kokusuz olmasını sağlıyor. Bu noktada marinasyon önemli.

Hamsi balığını marine etme yöntemini sizler için araştırdık.

Terbiyesi ile pişirildiğinde ne koku yapıyor ne yağ çekiyor. İşte hamsi sosu tarifi...

HAMSİ SOSU TARİFİ

Hamsiler kılçıkları çıkacak şekilde ayıklanır yıkanır ve süzgeçte süzdürülür. Daha sonra tuz kekik karabiber arzu ettiğiniz miktarda eklenir.

2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak ve isteğe göre toz biber, karabiber gibi baharatlar eklenir ve balıklar harmanlanır.

Üzeri streçle kapatılıp buzdolabında 4 saat kadar marine edilmesi beklenir. Akabinde ise az yağlı tavada pişirilir.