Hangi günlerde tırnak kesilir? İşte dinimizde tırnak kesme günleri...

Tırnak kesmek, hem temizlik hem de dini açıdan büyük önem taşır.

İslamiyet'te kişisel bakım ve hijyenin bir parçası olan tırnak kesimi için belirli günlerin faziletli olduğuna inanılır.

Peki, dinimizde tırnak hangi günlerde kesilmelidir? İşte merak edilen tırnak kesme günleri ve detaylar...

Dini kaynaklarda tırnak kesmenin haftanın bazı günlerinde daha faziletli olduğuna dikkat çekiliyor.

Özellikle cuma günü tırnak kesmenin sevap olduğuna inanılırken, pazartesi ve perşembe günleri de uygun günler arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, cuma namazı öncesinde tırnak kesmenin hem temizliğe hem de sünnete uygun olduğunu vurgularken, çarşamba ve cumartesi günleri tırnak kesmenin tavsiye edilmediğine dikkat çekiyor.