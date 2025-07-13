Hangi saatlerde güneşe çıkılmamalıdır? İşte en zararlı saatler

Güneş ışığı, vücudumuz için D vitamini kaynağı olmasının yanı sıra moral ve enerji açısından da önemli bir etkiye sahiptir.

Ancak kontrolsüz ve yanlış saatlerde güneşe maruz kalmak, cilt sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabilir.

Özellikle yaz aylarında güneşin zararlı UV ışınlarına dikkat edilmesi büyük önem taşır. Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği saatler olan 10.00 ile 16.00 arasındaki zaman diliminde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

Bu saatler arasında güneşin ultraviyole (UV) ışınları ciltte yanıklara, erken yaşlanmaya ve uzun vadede cilt kanserine yol açabilir.

Güneşe çıkmak için en ideal zamanlar ise sabah saatleri (08.00 – 10.00) ile akşamüstü saatleri (16.00 – 18.00) arası olarak öneriliyor.

Eğer gün içinde dışarı çıkmak kaçınılmazsa, mutlaka geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanılmalı.