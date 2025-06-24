Hangi ülkede kaç kişi var? Dünyanın en çok nüfusa sahip ilk 10 ülkesi

Dünya genelinde nüfus yoğunluğu giderek artarken, bazı ülkeler milyonlarca hatta milyarlarca insanı barındırıyor.

Küresel demografik yapının önemli göstergelerinden biri olan nüfus, ekonomik, sosyal ve politik dinamikleri de şekillendiriyor.

Peki, günümüzde dünyanın en çok nüfusa sahip ilk 10 ülkesi hangileri? İşte güncel nüfus verilerine göre en kalabalık ülkeler listesi.

1. Çin

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, yaklaşık 1.4 milyar nüfusu ile listenin zirvesinde yer alıyor. Devasa yüzölçümü ve gelişen ekonomisiyle Çin, küresel güçler arasında önemli bir konumda.

2. Hindistan

Hindistan, 1.4 milyara yaklaşan nüfusuyla Çin’i yakından takip ediyor. Özellikle genç nüfus oranının yüksek olması, Hindistan’ın önümüzdeki yıllarda dünyanın en kalabalık ülkesi olabileceğine işaret ediyor.

3. Amerika Birleşik Devletleri

Yaklaşık 340 milyonluk nüfusuyla ABD, dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi konumunda.

4. Endonezya

Endonezya, yaklaşık 280 milyonluk nüfusuyla Asya'nın en kalabalık ülkelerinden biri.

5. Pakistan

Yaklaşık 240 milyonluk nüfusuyla Pakistan, Güney Asya’nın nüfus açısından önemli ülkelerinden biri.

6. Nijerya

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya, 230 milyona yaklaşan nüfusuyla hızlı büyüyen genç nüfusa sahip.

7. Brezilya

Latin Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya, yaklaşık 215 milyon nüfusuyla listenin üst sıralarında yer alıyor.

8. Bangladeş

Yoğun nüfusuyla dikkat çeken Bangladeş, yaklaşık 170 milyonluk nüfusuyla Güney Asya’da önemli bir konuma sahip.

9. Rusya

Yaklaşık 145 milyon nüfusu olan Rusya, hem yüzölçümü hem de nüfus bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden.

10. Meksika

Meksika, yaklaşık 130 milyonluk nüfusuyla Kuzey Amerika'nın kalabalık ülkelerinden biri olarak listede yer alıyor.