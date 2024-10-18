Hapse girdi: Suçu ayakkabı koklamak

Yağmur Dinç

Yunanistan'da komşularının evine defalarca gizlice girip ayakkabılarını koklayarak onları rahatsız ettiği gerekçesiyle yargılanan bir adama bir ay hapis cezası verildi.

Associated Press'in haberine göre, 28 yaşındaki sanık Selanik'te mahkemeye çıktı ve davranışlarını açıklayamadı.

Ancak bundan dolayı utandığını dile getirdi.

Yasayı çiğnemek veya herhangi birine zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen adamın, komşuları ise gece yaptığı ziyaretlerde hiçbir zaman saldırganlık belirtisi göstermediğini ifade etti.

KOMŞUSU İHBAR ETTİ

Bir komşusu, evinin ön bahçesinde ailesinin havalandırmak için bıraktığı ayakkabılarını kokladığını görünce polisi aradı.

Şahıs, 8 Ekim sabahının erken saatlerinde Selanik'in yaklaşık 15 kilometre batısında bulunan Sindos adlı küçük bir kasabada tutuklandı.

Mahkemede, komşuların adamın ailesinden onu durdurmalarını istemelerine rağmen, son altı ayda en az üç benzer olayın yaşandığı belirtildi.

Terapi seanslarına katılması emredildi.